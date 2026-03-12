Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, tatil için Zanzibar'a gitti. Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun paylaşımları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"ORUÇ TUTMUYORSAN TUTANA SAYGI DUY"

Mosso'nun tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaşması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Ramazan ayını hatırlatan birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının paylaşımlarına tepki gösterdi. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy", "Ne saygı var ne edep" ve "Görgüsüz", "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler yer aldı.

ANNESİNİ HATIRLATTILAR

Bazı kullanıcılar ise Mosso'nun daha önce annesiyle aynı sahneyi paylaştığını hatırlatarak eleştirilerini bu noktaya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda annesiyle birlikte sahneye çıkan Mosso'nun annesinin başörtülü olması da yapılan yorumlarda gündeme getirildi. Ünlü şarkıcının tatil paylaşımları sosyal medyada tartışma yaratırken, konu kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com