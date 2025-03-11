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Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı

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Kısa bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelen Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç'la gittiği Bali tatilinde hastanelik oldu.

Şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

"KRİZ DİYEMEYİZ"

Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç ise katıldığı bir davette konuyla ilgili "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok." açıklamasında bulunmuştu.

"O ZAMAN LİMONİYDİK"

Eşinin açıklamasından sonra konuşan Melek Mosso,'O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz' ifadelerini kullanmıştı.

BALİ'YE GİTTİLER

Tüm bu yaşananlar sonrası evliliklerindeki krizi çözen ünlü çift, tatile çıktı. Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti.

Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı

BALİ TATİLİNDE HASTANELİK OLDU

Melek Mosso, Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso, "Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum." diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı

Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

hemen ayrılık denilir mi yahu 3vliler kavgada eder barışırda sizene

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