Mehmet Dinçerler'in Hadise'den yüzüğü geri istediği iddiasına bir yorum da eski sevgili Sinan Akçıl'dan geldi

Mehmet Dinçerler'in boşanma kararının ardından Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istediği iddiasına bir yorum da Sinan Akçıl'dan geldi. Yıllar önce Hadise ile aşk yaşayan Akçıl, Dinçerler'i savunarak "Yüzüğü istememiştir, öyle bir çocuk değil. Her duyduğunuza inanmayın" dedi.

30 Nisan'da gözlerden uzak bir düğün yaparak nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Avukatı aracılığıyla boşanma davası açan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzük ile düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü.

SİNAN AKÇIL: MEHMET YÜZÜĞÜ İSTEMEMİŞTİR

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara bir yorum da Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan geldi. 2009-2010 yılları arasında Hadise ile aşk yaşayan Akçıl, İstanbul'daki konserinden önce Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan yüzük iddiasında Dinçerler'e sahip çıktı. Ayaküstü soruları yanıtlayan Akçıl, "İstememiştir, zannetmiyorum. Öyle bir çocuk değil. Her duyduğunuza inanmayın" ifadelerini kullandı.

"BURCU YÜZÜĞÜNÜ EVE YOLLAMIŞ"

İkinci kez boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı'nın kendi alyansını yolladığını söyleyen Sinan Akçıl, "Eve gittiğimde yüzüğünü gördüm. Yüzüğü ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

MEHMET DİNÇERDEN "YÜZÜK" İDDİASINA CEVAP

Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Hadise'nin sanat hayatını da etkileyecek davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Dinçerler, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.