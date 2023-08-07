Son dönemde adları sıkça anılan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan'ın sevgili olup olmadıkları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan hakkındaki bu iddialar, magazin gündemini meşgul ediyor. Peki, Mehmet Aslan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslan ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kader Bağları isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan'ın adı bir süredir oyunculuğu bırakarak siyasete yönelen Mehmet Aslan ile anılıyor. Geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir parkta ikilinin samimi bir şekilde görüntülenmesinin ardından ilişkileri tekrardan gündeme geldi. Ayça Ayşin Turan ile aşk iddialarının ardından Mehmet Aslan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Aslan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslan ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderilmiştir. Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır.

Aslan, Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır. Ardından atv'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır.

MEHMET ASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır. Son olarak siyasete atılarak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine gelen Aslan, bonzaiye karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev aldı.

Ocak 2017'de, Twitter hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Aslan 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan işbirliği sonucu İYİ Parti'nin İstanbul'un Kâğıthane ilçesi belediye başkanı adayı olarak gösterildi. Halihazırda İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak'ın yardımcılığını üstlenmektedir.

MEHMET ASLAN SEVGİLİSİ KİM?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, aşk iddiasını yalanlayan ikili bu sefer de bir parkta samimi şekilde objektiflere takıldı. Bir bankta oturan ikili, telefonda bir şey incelerken görüntülendi. İkili haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini koruyor. İkili, haziran ayında Galatasaray maçında sarılıp birbirini öperken görüntülenmişti. Çıkan aşk iddiasını yalanlayan Mehmet Aslan, "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" demişti.