Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Mehmet Ali Erbil, Bilsem Ki şarkısında konuştukları esnada hüngür hüngür ağladı.

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Serdar Ortaç ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"ESKİ GÜNLERİ HATIRLAMA, YAPMA ŞUNU"

Ortaç'ın dillerden düşmeyen Bilsem Ki isimli şarkısıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı. Erbil'in ağlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ortaç ise "Eski günleri hatırlama ağabey ya. Ben babamı ve kardeşimi kaybettim sonra da ayağım felç oldu. Hala ayaktayız yapma şunu" diyerek moral vermeye çalıştı. Erbil ise "Allah bize moral ve sağlık versin. Aklıma o an geldi" cevabını verdi.