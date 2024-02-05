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Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ve ailesiyle yemekte

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Mehmet Ali Erbil, bir süredir aşk yaşadığı 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ı ailesiyle tanıştırdı. Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil'le yemeğe çıktı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bir süredir kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. İlişkisi bir dargın bir barışık devam eden Erbil, sevgilisi ve ailesiyle yemek yedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Erbil, evlilik yolunda adım adım ilerliyor. Daha önce sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil, sevgilisi ve ailesiyle yemeğe çıktı. Kızı Yasmin Erbil'in karşı gelmesine aldırış etmeyen şovmen, oğlu Ali Sadi ile kardeşini sevgilisiyle tanıştırdı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, aile yemeğinden kareyi de Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Tekrar evlenip, çocuk sahibi olmak isterim. Bebek yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu... Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" demişti.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ve ailesiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ve ailesiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ve ailesiyle yemekte

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ali Sadi bir akşam gıdıklar :)

12
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Mister Delpiero:

OĞLUM O SENİN YENGEN YENGEN :)

5
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sezgin sucin:

40 yaş kücük sevgilinin tipine bak kendisinden daha büyük gösteriyo

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Metin Yalcin:

Mehmet Ali'ye ancak natır olur ..))

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