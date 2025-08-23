Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Ünlü şovmen 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'ın evleneceği dün kesinlik kazandı. Çifte yakın kaynaklar, Haberler.com'a 28 Ağustos'ta evde sade bir nikah töreni yapılacağını doğrularken, bugün sosyal medyada asıl konuşulan aralarındaki 42 yaş farkı oldu.

HEM KIZI YASMİN'DEN HEM DE BÜYÜK KIZI SEZİN'DEN KÜÇÜK

İkili arasında yaş farkı kadar dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, gelin adayının Erbil'in kızlarından bile küçük olması. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin 29, büyük kızı Sezin Erbil ise 43 yaşında. Buna karşılık gelin adayı Gülseren Ceylan yalnızca 26 yaşında.Bu dikkat çekici yaş tablosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kızından küçük biriyle evlenmeye hazırlanan Erbil hakkında, hem eleştiriler hem de destek mesajları yağdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki, bir kez daha "yaş farkı aşkın önünde engel mi?" tartışmasını alevlendirdi.

"KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE TANIŞMIŞLAR HERHALDE"

Yaş farkını eleştiren kullanıcılar, gelin adayının yaşı üzerinden göndermeli yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Yasmin'in doğum gününde tanışmışlar herhalde" diyerek tepkisini dile getirdi. Çifte destek verenler de oldu. Özellikle Erbil'in yaşına rağmen hâlâ hayata bağlı duruşunu takdir eden bazı takipçiler, "Aşk bir seçimdir, yaş değil his belirler" yorumlarında bulundu. Bu tarz birlikteliklerin örnek gösterilmesini eleştirenler de vardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu işin adı aşk değil, güç dengesizliği" ifadelerini kullandı. Erbil'in aile içindeki yaş dengesine dikkat çeken mizahi yorumlar da yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Bu ilişki matematik problemi gibi" sözleriyle tabloyu tiye aldı.

AŞK SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Almanya'da yaşayan Ceylan ile Erbil'in 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı biliniyor. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Yakın kaynaklara göre çift, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı da planlıyor.

ERBİL'İN ALTINCI EVLİLİĞİ

Bu, Mehmet Ali Erbil'in altıncı evliliği olacak. Ancak şimdiye dek yaptığı hiçbir evlilik, bu kadar büyük bir yaş farkı ve aile içi yaş dengesizlikleriyle tartışılmamıştı. Sosyal medyada başlayan "Aşkın yaşı olur mu?" sorusu, bu örnekle birlikte yeniden hararetli biçimde tartışılıyor.