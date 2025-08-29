Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi. Yeniköy'deki evinde sade bir törenle 6. kez nikâh masasına oturan Erbil, ertesi sabah yaptığı hareketle yine gündem oldu.

TÖRENE AİLEDEN DESTEK

Evlilik öncesinde "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi" sözleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in nikâh törenine çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ise nikâh şahidi olmasına rağmen "uyuyakaldığı" için törene gelememesiyle şaşkınlık yarattı.

ERTESİ GÜN CANLI YAYINDA PARA TOPLADI

Nikâhın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden Mehmet Ali Erbil, bu kez sosyal medyadaki davranışıyla gündeme geldi. Düğünün ertesi sabahı TikTok hesabından canlı yayın açan Erbil, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri "takı niyetine" topladı. Yayında esprili tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, takipçilerinden gelen bağışlarla adeta düğün takısı yerine sosyal medyadan gelir elde etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erbil'in bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri durumu eğlenceli buldu, kimileri ise tepki gösterdi. Daha önce de farklı çıkışlarıyla tartışma yaratan Mehmet Ali Erbil, bu kez de "düğün sonrası takı törenini" TikTok ekranına taşıdı.

"CİDDİYETSİZLİK" TEPKİSİ

Erbil'in canlı yayını sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri durumu eğlenceli bulsa da çok sayıda kullanıcı davranışı eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Daha 24 saat geçmeden böyle bir şey yapmak normal mi?", "Bence saygısızlık ve ciddiyetsizlik" ve "Nikâh sabahı şova dönüştürülecek bir gün değil" ifadeleri öne çıktı.