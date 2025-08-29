Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı
Haber Videosu

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile dün akşam nikâh masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çocukları da katıldı. Ancak Erbil'in ertesi sabah yaptığı hareket, düğünden daha çok konuşuldu. Ünlü şovmen, TikTok'ta canlı yayın açarak kendine özgü tarzıyla sıra dışı bir takı töreni gerçekleştirdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi. Yeniköy'deki evinde sade bir törenle 6. kez nikâh masasına oturan Erbil, ertesi sabah yaptığı hareketle yine gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

TÖRENE AİLEDEN DESTEK

Evlilik öncesinde "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi" sözleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in nikâh törenine çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ise nikâh şahidi olmasına rağmen "uyuyakaldığı" için törene gelememesiyle şaşkınlık yarattı.

ERTESİ GÜN CANLI YAYINDA PARA TOPLADI

Nikâhın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden Mehmet Ali Erbil, bu kez sosyal medyadaki davranışıyla gündeme geldi. Düğünün ertesi sabahı TikTok hesabından canlı yayın açan Erbil, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri "takı niyetine" topladı. Yayında esprili tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, takipçilerinden gelen bağışlarla adeta düğün takısı yerine sosyal medyadan gelir elde etti.

Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erbil'in bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri durumu eğlenceli buldu, kimileri ise tepki gösterdi. Daha önce de farklı çıkışlarıyla tartışma yaratan Mehmet Ali Erbil, bu kez de "düğün sonrası takı törenini" TikTok ekranına taşıdı.

"CİDDİYETSİZLİK" TEPKİSİ

Erbil'in canlı yayını sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri durumu eğlenceli bulsa da çok sayıda kullanıcı davranışı eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Daha 24 saat geçmeden böyle bir şey yapmak normal mi?", "Bence saygısızlık ve ciddiyetsizlik" ve "Nikâh sabahı şova dönüştürülecek bir gün değil" ifadeleri öne çıktı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMhmt xxx:

Meşhur laftır enayiler olmasa uyanıklar aç kalır.Bu da enayiler sayesinde fındık kırıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

gözü doymaz bunların hem cebi hem nefsi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti

İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.