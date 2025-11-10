Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili yaptığı samimi açıklama, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarını beraberinde getirdi. "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle dikkat çeken Erbil'in, bu ifadeyi 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş için kullandığı öne sürülmüştü.

CANLI YAYINDA EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Açıklamaları sonrası evliliklerinde kriz yaşandığı ve eşi Gülseren Erbil'in evi terk ettiği öneri sürülen Mehmet Ali Erbil, canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi. Ünlü şovmen, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLEN GÜLSEREN ERBİL İLK KEZ KONUŞTU

Tüm gözler Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Erbil'e çevrilirken, genç isim sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülseren Erbil, "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim. Zaten sevmese evlenmezdi" sözleriyle aralarındaki gerginliği yumuşattı.