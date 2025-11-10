Haberler

Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür Haber Videosunu İzle
Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski eşleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil'le arasında kriz ve "evi terk etti" iddiaları üzerine canlı yayında özür diledi. "Onu çok üzdüysem özür diliyorum, gerçek olan ona aşkım" diyen ünlü şovmene, Gülseren Erbil'den de destek geldi. Genç isim, "Kırıldığım noktalar oldu ama kocamın beni sevdiğinden eminim" sözleriyle gerginliği sonlandırdı.

  • Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi.
  • Gülseren Erbil, Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları nedeniyle kırıldığını ancak onun kendisini sevdiğinden emin olduğunu belirtti.
  • Mehmet Ali Erbil, tüm eşlerini aldattığını ve onlardan özür dilediğini ifade etti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Katıldığı bir programda eski eşleriyle ilgili yaptığı samimi açıklama, 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının açıldığı iddialarını beraberinde getirdi. "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle dikkat çeken Erbil'in, bu ifadeyi 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş için kullandığı öne sürülmüştü.

Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür

CANLI YAYINDA EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Açıklamaları sonrası evliliklerinde kriz yaşandığı ve eşi Gülseren Erbil'in evi terk ettiği öneri sürülen Mehmet Ali Erbil, canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi. Ünlü şovmen, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil'den eşine canlı yayında sürpriz özür

EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLEN GÜLSEREN ERBİL İLK KEZ KONUŞTU

Tüm gözler Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Erbil'e çevrilirken, genç isim sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülseren Erbil, "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim. Zaten sevmese evlenmezdi" sözleriyle aralarındaki gerginliği yumuşattı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

M.Ali Erbil gibi ünlüler kendilerinden fazlasıyla küçük yaşta birileriyle evlenme nedenleri kendilerine adıyla hitap edildiğinden kendilerini psikolojik olarak genç hissediyorlar. yaşlandıklarına inanmak istemedikleri için bu tür evlilikleri yapıyorlar.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Abi:

Nelson FY, kripto para alım satım şeklimi tamamen değiştirdi. Günlük sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve birkaç hafta içinde yatırımımın 366.000 dolara çıktığını gördüm. Artık piyasanın düzelmesini ummaya gerek yok; stratejisi, ayı piyasasında bile işe yarıyor. Kripto para danışmanlığı ve günlük sinyaller için teIegram (Nildatrading) üzerinden iletişime geçmeye kesinlikle değer.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.