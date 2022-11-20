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Meğerse herkesten sır gibi saklamış! Ünlü oyuncu Aslı Enver hamile kaldı

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Meğerse herkesten sır gibi saklamış! Ünlü oyuncu Aslı Enver hamile kaldı

12 Kasım'da Berkin Gökbulak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı. Enver'in bu haberi kendi ağzından da duyurması bekleniyor.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz haftalarda Berkin Gökbulak ile sessiz sedası şekilde evlenmesi, önceki günlerde de nikah törenlerine ait görüntülerin ortaya çıkması hayranlarında büyük bir şok yaratmıştı.

Meğerse herkesten sır gibi saklamış! Ünlü oyuncu Aslı Enver hamile kaldı

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, HEMEN NİKAH KIYILDI

İddiaya göre ünlü oyuncunun hamilelik testinin pozitif çıkması nedeniyle sevgilisiyle konuştuğu ve ikilinin acil bir şekilde evlilik kararı aldığı belirtildi. Hatta nikahın herkesten gizlenmesinin nedenlerinden biri de bu hamilelik oldu.

Meğerse herkesten sır gibi saklamış! Ünlü oyuncu Aslı Enver hamile kaldı

EVDE DİNLENİYOR, MÜJDELİ HABERİ KENDİSİ VERECEK

Hamilelik haberinden sonra Aslı Enver'in aile üyeleri tarafından bir an olsun bile yalnız bırakılmadığı belirtilirken, müjdeli haberi de kendi ağzından duyurması bekleniyor. Yakın çevresi ise şimdiden bebek telaşına girdi. Diğer yandan Aslı Enver hamileliği nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aslı Enver Magazin Haberler

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