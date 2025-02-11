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Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin

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Usta sanatçı Mazhar Alanson, hayatını kaybeden kızı Eda Alanson hakkında ilk kez konuştu. Alanson, 'Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil' dedi.

Mazhar Alanson, hayatını kaybeden kızı Eda Alanson hakkında duygusal sözler sarf etti.

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'in 500. bölüm konuğu usta sanatçı Mazhar Alanson oldu. Alanson, program da hem Özkan Uğur'u, kısa bir süre önce kaybettiği kızı Eda Alanson'u andı.

"ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN"

Alanson, kaybettiği kızı Eda Alanson için şu ifadeleri kullandı:

"Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmesen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi. Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin"

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin

"ÖZKAN'IN VARLIĞI OLMAYINCA OLMUYOR"

Alanson, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur içinse, "O'nun varlığı… Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız" diye konuştu.

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu
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