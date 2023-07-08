Özkan Uğur'un acı haberiyle yıkılan Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
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MFÖ grubunun üyesi olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. MFÖ'nün bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson ise Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. O anlar yürek burkarken Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk. Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" dedi.
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu.
MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı.
Neler söylemek istersiniz sorusuna gözyaşlarıyla "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını veren Mazhar Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" dedi.
Ağlamaktan konuşamaz hale gelen Alanson, "Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.