Özkan Uğur'un acı haberiyle yıkılan Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı

MFÖ grubunun üyesi olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. MFÖ'nün bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson ise Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. O anlar yürek burkarken Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk. Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" dedi.