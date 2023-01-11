MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Metin Yavuz oldu

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Büyük ödülün sahibi olmak için mücadele eden Metin ve Kıvanç arasında en yüksek puanı alan Metin Yavuz, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada 6 aydır yarışan Kıvanç ve Metin, kupanın sahibi olmak için ter döktü.

METİN ŞAMPİYON OLDU

Stüdyoda yapılan görkemli törende Metin ve Kıvanç en lezzetli yemekleri yaparak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Metin, şeflerden aldığı puanlarla MasterChef Türkiye 2022'nin şampiyonu oldu. Yarışmada geçen sene birinci olan isme lüks bir araba verilirken bu senenin kazanına ne ödül verileceği ise henüz bilinmiyor.

"NİŞANLIMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

MasterChef Türkiye kupasının sahibi olan Metin Yavuz, "Yine şöhret kazandı. MasterChef bitti o da bitti. Kıvanç abiyi tebrik ediyorum. Bu zamana kadar çok güzel bir duruş sergiledi. Her zaman bana destek oldu. Bence bugün ikimiz de şampiyon olduk. Sadece birimiz sözünü tutmuş oldu. Ben nişanlıma verdiğim sözü tuttum. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengen'li olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu. MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren ilk isim olarak dikkat çeken yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılık yapıyor. MasterChef Metin daha önce MasterChef yarışmacıları Dilan ve Erkan'a çalıştığı mekanlarda şeflik yaptı.