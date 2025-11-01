Haberler

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde mutfak adeta yıldızlarla doluyor! Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece, şef önlüğünü giyip jüri karşısına çıkıyor. Eğlenceli diyaloglar ve sürpriz anlarla stüdyo kahkahaya boğuluyor.

  • MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece yarışmacı olarak yer alıyor.
  • Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşuyor.

TV8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye, yeni sezonda da temposunu düşürmeden devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, bu hafta mutfakta adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.

MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

ÜNLÜ OYUNCULAR ŞEF ÖNLÜĞÜ GİYİYOR

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde ünlü oyuncular Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece, şef önlüğünü giyerek tezgâh başına geçiyor. Yarışmacı önlüğünü kuşanan ünlü isimler, hünerlerini sergilerken mutfakta keyifli anlar yaşanacak.

MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

JÜRİDEN ŞAŞKINLIK DOLU ANLAR

Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef karşılarında bu kez birbirinden başarılı oyuncuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eğlenceli diyaloglar ve bol kahkahalı anlar stüdyoya yansırken, ekran başındaki izleyiciler de unutulmaz bir bölümle karşılaşacak.

MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Iclerinde tek unlu var o da Perihan Savas..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
