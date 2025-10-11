Haberler

MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi nefes kesti. Şefler, "Alıç" ürününün yer aldığı yaratıcı tabaklarla yarışan isimler arasından Sezer'i 2025 sezonunun ilk kaşığına layık gördü. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim ise İhsan oldu.

Masterchef Türkiye'de bu hafta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında gerçekleşen zorlu etapların ardından başarısız olan yedi yarışmacı Sezer, Çağlar, Sümeyye, Aslı, Barış, Ayten ve İhsaneleme potasında karşı karşıya geldi.

Eleme gecesinin ilk oyununda üç yarışmacı potadan çıkmayı başardı. Gecenin ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan yaratıcılık oyunu kapsamında "Alıç" ürününü kullanarak özgün tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar arasındaki fark, bu bölümde belirginleşti.

MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

Hazırladığı tabağıyla şeflerin beğenisini kazanan Sezer, "Alıç" temalı sunumuyla 2025 sezonunun ilk kaşığını almaya hak kazandı. Şefler, Sezer'in tabağını "yaratıcılık, sunum ve lezzet açısından mükemmel denge" sözleriyle övdü.

Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim İhsan oldu. Şefler, İhsan'a emekleri için teşekkür ederken, yarışmacı duygusal bir veda konuşması yaptı.

MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız

Ev sahibi ülkeden Eurovision tehdidi: İsrail yoksa düzenlemeyiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü

Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız

Ev sahibi ülkeden Eurovision tehdidi: İsrail yoksa düzenlemeyiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.