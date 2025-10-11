MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

Masterchef Türkiye'de bu hafta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında gerçekleşen zorlu etapların ardından başarısız olan yedi yarışmacı Sezer, Çağlar, Sümeyye, Aslı, Barış, Ayten ve İhsaneleme potasında karşı karşıya geldi.

Eleme gecesinin ilk oyununda üç yarışmacı potadan çıkmayı başardı. Gecenin ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan yaratıcılık oyunu kapsamında "Alıç" ürününü kullanarak özgün tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar arasındaki fark, bu bölümde belirginleşti.

Hazırladığı tabağıyla şeflerin beğenisini kazanan Sezer, "Alıç" temalı sunumuyla 2025 sezonunun ilk kaşığını almaya hak kazandı. Şefler, Sezer'in tabağını "yaratıcılık, sunum ve lezzet açısından mükemmel denge" sözleriyle övdü.

Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim İhsan oldu. Şefler, İhsan'a emekleri için teşekkür ederken, yarışmacı duygusal bir veda konuşması yaptı.