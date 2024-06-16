MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Yarışma esnasında birçok talihsizlikler yaşayan Sena'nın hayat hikayesi ise herkesi duygulandırdı.

AKSİLİKLER PEŞİNİ BIRAKMADI

Yarışmada şeflere narenciye soslu somon yapmak isteyen yarışmacı, önce sosunu tabağa eklerken çift tadım yaptı sonra da diğer sosunu da içeride unuttu. Süre içerisinde yeniden tabak hazırlayan yarışmacı, eksik sunum yapmak zorunda kaldı.

"ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM AMA KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

Tadımın ardından hayat hikayesinden bahseden yarışmacı, "Beraber uyuyorduk öldüğünde. Annemi ben ölü buldum. Kimse yoktu yanımda ablam, babam yoktu şehir dışındaydılar. Sabah yumurta haşlamak için uyanmıştım, kahvaltı hazırlayacaktım. Haşlanmış yumurtayı çok severdi annem. Kalktığımda yüzü kapalıydı. Hiç o şekilde düşünmedim, daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim. 9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti. Çok zor atlattım iyi ki ablam yanımdaydı. Babam da annemle beraber zaten öldü. Bu hayatta bu zamana kolay gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Ellerim nasır tuttu tahta kaşık kullanmaktan. Çırpma teli ile bir şeyler çırpmaktan. Zor süreçlerden geçtik yani ve en çok da annemin için kızıyla gurur duymasını istiyorum. Ve onu başaracağım şefim" dedi.

Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusu üzerine sözlerine devam eden yarışmacı "Evet ruhsal olarak öldü şefim evlendi çünkü, evlendikten sonra üvey annem vardı. Ve biz evden ayrılmak durumunda kaldık. Çok ağır sıkıntılar sorunlar yaşadık. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı bu hayatta. Ama ben hep hayal ettiğimiz gibi çiziyorum bu hayatı" ifadelerini kullandı.