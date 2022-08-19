MasterChef Türkiye'de iki kadın yarışmacı birbirine girdi! Fatma Nur baygınlık geçirdi

Ana kadro seçmeleri devam eden MasterChef Türkiye'de Fatma Nur ve Dilan arasında gerginlik çıktı. Dilan, ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacıları eleştiren Fatma Nur'a "Ben buradayken sen oradakiler laf edemezsin. Önlük aldığın için onlardan üstün değilsin" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur ile çekimlerin ilerleyen dakikalarında baygınlık geçirdi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, ana kadro seçimleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ana kadroya seçilen Fatma Nur ile Dilan arasında gerginlik çıktı.

"HERKESE MOBİNG YAPMADAN KONUŞMAK ZORUNDASIN"

Balkonda Barış'la konuşan Fatma Nur'un "Boş iddia ve sözlerden etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum, canım diyorum" cümlesine sinirlenen Dilan, "Bana mı söyledin sen o lafı?" diyerek karşılık verdi. Fatma Nur'un "Senin doğal halin böyle saldırgan sanırım" sözüne iyice sinirlenen Dilan, "Ben normalde saldırgan biri değilim ama dün 'yanlış tarif veriyorum' demen doğru değildi. Benim ekip arkadaşlarıma kalkıp 'ben yanlış yaptırmaya çalışıyorum' diyemezsin. Sen şu an burada oturuyorsun diye aşağıdaki insanlardan üstün sayılmazsın. Kimse kimseden üstün değil. Aşağıdaki herkes saygı çerçevesinde mobing yapmadan konuşmak zorundasın. Sen yukarıdasın diye ben hiçbir arkadaşımı sana ezdirmem. İki gün önce sen de aşağıdaydın onlar gibi" dedi.

FATMA NUR FENALIK GEÇİRDİ

Ortamın gerilmesiyle sinirlenen Dilan, yanındaki arkadaşlarına Fatma Nur'u göstererek "Allah aşkına alın şunu yanımdan" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur, yaşananlardan bir süre sonra fenalık geçirdi. Doktorlar, arkadaşlarına "Nabzımı kontrol edin, iyi değilim" diyen Fatma Nur'a müdahale etti.