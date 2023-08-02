MasterChef Türkiye All Star'da Yeni Kaptanlar Belli Oldu
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TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye All Star'da, Büşra'nın beklenmedik vedası sonrası yeni kaptan ve takımlar için yarışmacılar pazartesi akşamı mutfağa girdi. Kaptanlık için şefler yarışmacılarda, Kayseri'nin yöresel tadı olan yağlama yemeğini hazırlamalarını istedi. İlk değerlendirmeler ardından Somer Şef Çağatay ve Tahsin'i tekrar tatmak için seçti. Danilo Şef, Esra ile Mert'i önerdi. Mehmet Şef ise Gamze ile Sefa'yı tadım için tercih etti. İkinci tadım sonrasında mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu. Mavi takımın kaptanı Esra'nın takımı şu şekilde oluştu: Sergen, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat. Kırmızı takımın kaptanı Gamze'nin takımı ise şu şekilde oluştu: Tahsin, Tanya, Eray, Tolga, Suna, Batuhan, Barış, Mert, Eda. Ayrıca Somer Şef, yarışmacıların reklam ve sosyal medya işlerini Acun Medya'nın üstleneceğini duyurdu.
TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye All Star'da, Büşra'nın beklenmedik vedası sonrası yeni kaptan ve takımlar için yarışmacılar pazartesi akşamı mutfağa girdi.
Kaptanlık için şefler yarışmacılarda, Kayseri'nin yöresel tadı olan yağlama yemeğini hazırlamalarını istedi.
KAPTANLAR BELLİ OLDU
İlk değerlendirmeler ardından Somer Şef Çağatay ve Tahsin'i tekrar tatmak için seçti. Danilo Şef, Esra ile Mert'i önerdi. Mehmet Şef ise Gamze ile Sefa'yı tadım için tercih etti.
İkinci tadım sonrasında mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu.
Mavi Takım
Esra - Kaptan
Sergen
Ayaz
Alican
Sefa
Azize
Çağatay
Berker
Rıfat
Kırmızı Takım
Gamze - Kaptan
Tahsin
Tanya
Eray
Tolga
Suna
Batuhan
Barış
Mert
Eda
ACUN MEDYA MENAJERLİKLERİNİ DE YAPACAK
Öte yandan Somer Şef, sevdiklerinden, ailelerinden uzakta olan yarışmacıların reklam ve sosyal medya işlerini Acun Medya'nın üstleneceğini duyurdu.