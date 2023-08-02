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MasterChef Türkiye All Star'da Yeni Kaptanlar Belli Oldu

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TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye All Star'da, Büşra'nın beklenmedik vedası sonrası yeni kaptan ve takımlar için yarışmacılar pazartesi akşamı mutfağa girdi. Kaptanlık için şefler yarışmacılarda, Kayseri'nin yöresel tadı olan yağlama yemeğini hazırlamalarını istedi. İlk değerlendirmeler ardından Somer Şef Çağatay ve Tahsin'i tekrar tatmak için seçti. Danilo Şef, Esra ile Mert'i önerdi. Mehmet Şef ise Gamze ile Sefa'yı tadım için tercih etti. İkinci tadım sonrasında mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu. Mavi takımın kaptanı Esra'nın takımı şu şekilde oluştu: Sergen, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat. Kırmızı takımın kaptanı Gamze'nin takımı ise şu şekilde oluştu: Tahsin, Tanya, Eray, Tolga, Suna, Batuhan, Barış, Mert, Eda. Ayrıca Somer Şef, yarışmacıların reklam ve sosyal medya işlerini Acun Medya'nın üstleneceğini duyurdu.

TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye All Star'da, Büşra'nın beklenmedik vedası sonrası yeni kaptan ve takımlar için yarışmacılar pazartesi akşamı mutfağa girdi.

Kaptanlık için şefler yarışmacılarda, Kayseri'nin yöresel tadı olan yağlama yemeğini hazırlamalarını istedi.

MasterChef All Starda takım kaptanları belli oldu Yarışmacılara güzel haber

KAPTANLAR BELLİ OLDU

İlk değerlendirmeler ardından Somer Şef Çağatay ve Tahsin'i tekrar tatmak için seçti. Danilo Şef, Esra ile Mert'i önerdi. Mehmet Şef ise Gamze ile Sefa'yı tadım için tercih etti.

İkinci tadım sonrasında mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu.

MasterChef All Starda takım kaptanları belli oldu Yarışmacılara güzel haber

Mavi Takım

Esra - Kaptan

Sergen

Ayaz

Alican

Sefa

Azize

Çağatay

Berker

Rıfat

Kırmızı Takım

Gamze - Kaptan

Tahsin

Tanya

Eray

Tolga

Suna

Batuhan

Barış

Mert

Eda

ACUN MEDYA MENAJERLİKLERİNİ DE YAPACAK

Öte yandan Somer Şef, sevdiklerinden, ailelerinden uzakta olan yarışmacıların reklam ve sosyal medya işlerini Acun Medya'nın üstleneceğini duyurdu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye Star Magazin Haberler

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