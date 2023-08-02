MasterChef Türkiye All Star'da Yeni Kaptanlar Belli Oldu

TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye All Star'da, Büşra'nın beklenmedik vedası sonrası yeni kaptan ve takımlar için yarışmacılar pazartesi akşamı mutfağa girdi. Kaptanlık için şefler yarışmacılarda, Kayseri'nin yöresel tadı olan yağlama yemeğini hazırlamalarını istedi. İlk değerlendirmeler ardından Somer Şef Çağatay ve Tahsin'i tekrar tatmak için seçti. Danilo Şef, Esra ile Mert'i önerdi. Mehmet Şef ise Gamze ile Sefa'yı tadım için tercih etti. İkinci tadım sonrasında mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu. Mavi takımın kaptanı Esra'nın takımı şu şekilde oluştu: Sergen, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat. Kırmızı takımın kaptanı Gamze'nin takımı ise şu şekilde oluştu: Tahsin, Tanya, Eray, Tolga, Suna, Batuhan, Barış, Mert, Eda. Ayrıca Somer Şef, yarışmacıların reklam ve sosyal medya işlerini Acun Medya'nın üstleneceğini duyurdu.