MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Mert, Eda, Çağatay, Barış, Barbaros, Eray ve Sefa arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Mert oldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mert, Eda, Çağatay, Barış, Barbaros, Eray ve Sefa arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim Mert oldu.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Eleme oyununun ilk turunda yarışmacılar, şeflerin verdiği koruk ile en lezzetli ve yaratıcı yemeği yapmaya başladı. İlk turda başarılı olan Eray, Sefa ve Barış yarışmaya devam ederken Eda, Barbaros, Mert ve Çağatay ikinci tura kaldı. 4 iddialı yarışmacı, ikinci oyunda ise Danilo Zanna'nın "Girit kabaklı kaymaklı risotto" tarifini yaptı. Tadımların sonunda en başarısız yemeği yapan Mert, MasterChef All Star hayallerine veda etti.

MERT: HEM MENTAL HEM DE FİZİKSEL OLARAK YORULDUM

Elendiğini duyunca duygusal anlar yaşayan Mert, "Yarışmadan önce hep bir seyahat halindeydim biraz dinlenmek istiyorum. Buraya gelirken daha iyi bir performans sergileyeceğimi düşünmüştüm o yüzden üzüldüm. Hem mental hem de fiziksel olarak yoruldum. Son 5 haftadır iyi değilim. Size ve ekibe teşekkür ederim. Burada yemeklerimle yüzünüzü güldüremedim ama mekanımda umarım güldüreceğim" dedi.