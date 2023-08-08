MasterChef Türkiye All Star'da Kaptan Belli Oldu

TV8'de MasterChef heyecanı tüm hızıyla devam ederken yeni takımlar da belli oldu. Şefler yarışmacılardan en iyi tulumbayı çıkarmalarını istedi ve Sergen mavi takım kaptanı oldu. Sergen kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti. Son 2 yarışmacı arasında kalan Mert kırmızı takıma gitti. Gerilim tırmanırken Mert'in paylaşımıyla ilgili tartışmalar yaşandı.

TV8'de MasterChef heyecanı tüm hızıyla devam ederken yeni takımlar da belli oldu. Masterchef Türkiye All Star'da kaptanı belli eden ürün tulumba oldu.

Şefler yarışmacılardan en iyi tulumbayı çıkarmalarını istedi.Kaptan adayları ise 45 dakikada 25 tulumba çıkarmak için gayret etti. Şeflerin değerlendirmesi ardından en başarılı bulunan Sergen mavi takım kaptanı oldu.

Sergen kırmızı takım kaptanı olarak Masterchef'e yeni katılan Barbaros'u seçti. Yarışmacılar teker teker takımlara davet edilirken son 2'ye Rıfat ve Mert kaldı. Sergen'in Rıfat'ı seçmesiyle Mert kırmızı takıma gitti.

"PAYLAŞTIĞIN YAZIYI GÖRDÜM"

Sergen, "Ben beş haftadır Mert'i alıyorum, zorla Mert'i aldırdım. Olmayınca olmuyor demek ki. Benlik bir durum değil, profesyonel düşündük.

Potaya gitse yine bizim başımız belaya girecek. Ben sana bir laf söylemedim. Paylaştığın yazıyı gördüm senin" dedi.

"KİMSEYE YÜK OLMAK İSTEMEM"

Son seçilen Mert, yaptığı açıklamada, "Kimseye yük olmak istemem öncelikle Sergen 'yük olacak' dediği için. Ne acındırması yapacağım! Bu söylemlerinden rahatsız oluyorum senin" ifadelerini kullandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Yeni bölüm fragmanında ise yarışmacıların stüdyodan sonra arka odaya geldiği görüldü. Sinirli bir giriş yapan Mert, "Senden tek bir ricam var.

Bundan sonra benimle alakalı hiçbir şeye yorum yapma. Benim ne yazdığım seni ilgilendirmez" açıklamasında bulundu.

Mert'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunan Dilara, "Mert benim ana kadroya girdiğim gün benim hak etmediğimi onun hak ettiğini ima eden bir şey paylaştı.

Bence böyle bir şey yapılmamalıydı. Ben böyle başarılı olmaya devam edeceğim başkaları da konuşmaya devam etsin" siteminde bulundu.

Öte yandan yarışmaya en son veda eden isim Berker olmuştu.