MasterChef Türkiye All Star'da Ana Kadroya Giren İsimler Belli Oldu

MasterChef Türkiye'nin All Star ana kadrosuna giden ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkinci bölümde ise Suna Aydın ana kadroya girmeye hak kazandı. Yarışmacılar Yılmaz Şef'in imza tabağı olan ıstakoz ve risotto ile hazırladığı Akdeniz tabağını yapmaya çalıştılar. Ana kadroya giren üçüncü isim Eda Karabulut oldu. Tansiyonun yükseldiği bölümde Mehmet Sur, Yılmaz Şef'in tabağına kendi yorumunu katmak istedi ve tartışma yaşandı.

İlk bölümde MasterChef Türkiye'nin All Star ana kadrosuna giden ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkinci bölümde ise Suna Aydın ana kadroya girmeye hak kazandı.

YILMAZ ŞEF'İN İMZA TABAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Son bölümde yine ana kadroya girmek için mücadele veren yarışmacılar, Yılmaz Şef'in imza tabağı olan ıstakoz ve risotto ile hazırladığı Akdeniz tabağını yapmaya çalıştılar.

Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada şu beş isim adını birinci tura yazdırdı: Rıfat Yurttaş, Eda Karabulut, Faruk Batuhan Öner, Kıvanç Ermiş ve Hakan Kınık.

ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM

Rıfat, Eda, Faruk Batuhan, Kıvanç ve Hakan, bir üst turda sarımsak ve salça ile yaratıcı bir tabak yapmaya çalıştılar. Son ikiye Rıfat ve Eda kaldı. Bu gecenin kazananı ise Eda oldu ve böylece ana kadroya girmeye hak kazandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan yarışmacı Mehmet Sur, Yılmaz Şef'in imza tabağına kendi yorumunu katmak istedi. Tüm şefler buna karşı çıkarken, Danilo Şef bunun Yılmaz Şef'in tabağına saygısızlık olacağını belirtti.

Mehmet Sur ise bu durumu yanlış anlayınca, "Bana saygısız diyemez!" diyerek tepki gösterdi. Sur, "Yarışmayı bırakıyorum, yönetim de duysun bunu" diyerek yarışmadan diskalifiye olmak istediğini aktarırken; Mehmet Şef olaya müdahale etmeye çalıştı.

Yalçınkaya, Sur'un kendisini dinlememesi üzerine, "Mehmet beni dinleyeceksen dinle, dinlemeyeceksen kapı orada! Kimseyi zorla tutmuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Mehmet Sur, masasına dönerek yüzünü yıkadı.

Mehmet Şef, daha sonra yaptığı açıklamada; "Biz burada şeflerin, özellikle de konuk şefin tabaklarına karşı hassasız. Bunu yarışmacılarımız da izleyicilerimiz de bilir.

Buradaki bütün yarışmacılarımızın buna dikkat etmesi gerekir. Konu burada kapanmıştır" ifadelerini kullandı.