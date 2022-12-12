MasterChef'teki davranışlarıyla gündem olan Murat Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'deki davranışlarıyla şefleri çileden çıkaran ve sonrasında adı birçok olaya karışan Murat Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni imajıyla dikkat çeken Özdemir, küçük bir esnaf arabasında lokma ve pilav dağıtmaya başladı.

2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'deki davranışlarıyla şefleri çileden çıkaran ve sonrasında yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, papağan işkence yaptığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti. Bir süre tedavi gören Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı.

LOKMA VE PİLAV DAĞITMAYA BAŞLADI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Murat Özdemir, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Aşçı Özdemir, şimdilerde küçük bir arabada hayır lokması ve pilavı dağıtıyor. Sakalsız halleriyle tanınan isim, bıyıklarıyla da dikkat çekti. Özdemir, çalıştığı anları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Murat Özdemir'in son hali: