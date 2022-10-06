Masterchef Jüri Üyesinin Büyük Travması Ortaya Çıktı!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, zor bir çocukluk geçirdiğini itiraf etti. "Üvey annem bana iyi davranmazdı" diyen Sivrioğlu, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İşte detaylar...

Özel yaşantısı ve ' Masterchef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu.

Somer Şef programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ilk kez açıkladı.

"KAVGALAR BENİM HOŞUMA GİDERDİ"

Sivrioğlu, "Annem ve babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu.

Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi" diyerek şaşırttı.

"ÜVEY ANNEM BANA İYİ DAVRANMAZDI"

Sözlerini sürdüren Sivrioğlu, "Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım. Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım.

Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24

yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı. Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. Sivrioğlu, 2022 yılı itibarıyla Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamaktadır.