MasterChef'in şefi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

MasterChef yarışmasının başarılı şefleri arasında yer alan Somer Sivrioğlu, iddialara göre uğruna eşini terk ettiği söylenilen sevgilisiyle ilk fotoğraflarını paylaştı.

Yeni sezona da bomba gibi giren Masterchef'in şeflerinin özel hayatı hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanma haberiyle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine oturdu.

EDİTÖRLE AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Somer Şef, MasterChef Türkiye yarışması başlamadan önce Aslı Sivrioğlu ile evliliğini sürdürüyordu. Daha sonra MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisi ile görüntülenmekten kaçınan Somer şef, hiç fotoğraf da paylaşmamıştı.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Somer Şef, sevgilisinin doğum gününde ezber bozdu ve sevgilisi Pınar Kayabaşı ile fotoğraflarını paylaştı. Somer Şef sevgilisinin doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

İşte o pozlar: