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MasterChef'e katıldı diye işten kovulan yarışmacının tepkisi, şefleri şaşırttı

Magazin Haberleri

MasterChef'te yarışanlar arasında yer alan Atike, ilginç bir itirafta bulundu. Yarışmaya katıldığı için işten atıldığını belirten ve bu durumu gülerek anlatan Atike'nin tepkisi, şeflerde dahi şaşkınlığa neden oldu.

TV8'de ekrana gelen Masterchef, reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı şaşırttı.

MasterChef'e katıldığı diye işten kovulan yarışmacının tepkisi, şefleri şaşırttı

YARIŞMAYA KATILMASININ ARDINDAN İŞTEN ATILMIŞ

Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı. Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

MasterChef'e katıldığı diye işten kovulan yarışmacının tepkisi, şefleri şaşırttı

GÜLMESİNE ŞEFLER BİLE ŞAŞIRDI

"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi. Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu dikkat çekti.

Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu MasterChef Magazin Haberler

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