MasterChef'e katıldı diye işten kovulan yarışmacının tepkisi, şefleri şaşırttı

MasterChef'te yarışanlar arasında yer alan Atike, ilginç bir itirafta bulundu. Yarışmaya katıldığı için işten atıldığını belirten ve bu durumu gülerek anlatan Atike'nin tepkisi, şeflerde dahi şaşkınlığa neden oldu.