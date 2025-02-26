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MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı

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MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, kurgu iddiaları sonrası yarışmada kaza sonucu yanan yüzünün fotoğrafını "Fotoğrafa hassasiyetliyseniz bakmayın" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasına damga vuran ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Beyza Huri Aydın, yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Hem performansı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beyza'nın yarışmada yüzüne kızgın yağ gelmişti.

MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını 'Hassas içerik' notuyla paylaştı

"YÜZÜMÜ O GÜN BANA KİMSE GÖSTERMEDİ"

Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra yarışmaya geri dönen Beyza'nın yaşadıklarıyla ilgili "Tamamen kurgu" iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan Beyza, bir takipçisinden gelen 'Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?' sorusuna Beyza, 'Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm' yanıtını verdi.

MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını 'Hassas içerik' notuyla paylaştı

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu notunu yüzü yanmış bir fotoğrafıyla paylaşan Beyza'nın Fotoğrafa hassasiyetliyseniz bakmayın" notunu düşmesi dikkat çekti. Fotoğrafta Beyza'nın yüzünün yanık olduğu net bir şekilde görüldü.

MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

FENEVLi DööDVEYEN MACUUN MEDYANIN SAPSALL MAYMUNCUKLARI BU NASIL YANMAKi YARISMADA BAGIRIYON AGLIYON HASTANEYE GiDiYON HASSAS iCERiKMiS VS YARISMAYI DüSüNüYON BiZDE iNANDIK

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