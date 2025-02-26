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MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Ayşe Ekiz'in katıldığı yayındaki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'ye Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede çok sevilmişti.

FİNALİ GÖREMESE DE GÖZ DOLDURDU

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki sevimli hayvanlar izleyenlerin kalbini kazanmıştı. Ayşe, büyük bir başarı göstererek yarışmanın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı. Kısa sürede büyük gelişim gösteren yarışmacı finale kadar gidemese de başarısı hem şeflerin hem izleyicilerin gözünü doldurmuştu.

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ayşe, yarışmadan elenmesinin ardından değişimiyle dikkat çekti. Estetik işlemleri gözlerden kaçmayan yarışmacının yeni hali de epey beğenilmişti. Yarışmanın ardından Afyonkarahisar'a dönen Ayşe, eski hayatına geri dönmüş; gelen davetlere katılmayı da ihmal etmemişti. Son olarak Kanal 7 ekranlarında 'Şampiyon Lezzetler' programına konuk olan Ayşe Ekiz'in değişimini görenler "Sana ne olmuş" demekten kendini alamadı.

İşte Ayşe Ekiz'in son hali;

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Değişim göremedim ben

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıemre akpınar:

fondotenle memleket mi kurtarıcakmış

Yorum Beğen3
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yanıtYanıtla
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