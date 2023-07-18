MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak evlilik teklifi aldı

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, müzisyen Moumin Redjel ile evlilik teklifi aldı. Büşra Zambak, sevgilisi tarafından yapılan teklifi sosyal medya hesabından paylaştı.

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşıyordu.

Dün MasterChef'te tanıştığı arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan 26 yaşındaki Büşra, beklemediği bir anda evlilik teklifi aldı.

Redjel'in bu teklifi karşısında şaşkına dönen Zambak, o anları 131 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

"HER ŞEYE EVET"

MasterChef yarışmacısı, peş peşe yaptığı paylaşımlarda; "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız.

Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerine yer verdi.

Büşra'yı bu mutlu gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı.

"İYİ Kİ VARIM BU DÜNYADA"

Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" notunu düştü.

Daha sevgilisiyle birlikte yüzüğünü gösterdiği bir karesini de yayınlayan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" mesajını yazdı.