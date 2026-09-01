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Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü Haber Videosunu İzle
Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü
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Manifest konserinin ardından İzmir Kültürpark’taki etkinlik alanında plastik şişe, bardak ve ambalaj atıkları kaldı. Konser sonrası ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Manifest’in İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirdiği konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Gecenin ardından alanda bırakılan çöpler ise eğlencenin gölgesinde kaldı.

Konser sonrası çekilen görüntülerde Kültürpark’ın çeşitli noktalarında plastik şişeler, bardaklar ve ambalaj atıklarının biriktiği görüldü. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından ortaya çıkan manzara, çevre kirliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kameralara yansıyan görüntülerde alanın farklı bölümlerinin çöplerle kaplandığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtugba b.:

bu çağın gençleri gerçekten insanlık yoksunu, bencil, kendinden başkasını düşünmeyen, hatta bence çoğu hastalıklı fikirlere sahip.... çevre kirliliği ile kalsa iyi.. Geleceği parlak görmüyorum...

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