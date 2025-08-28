Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Bir küsüp bir barışan Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan sürpriz karar geldi. 68 yaşındaki Erbil ve 26 yaşındaki Ceylan bugün dünyaevine girdi.

ERBİL VE CEYLAN EVLENDİ

Nikah töreni, Mehmet Ali Erbil'in Sarıyer'deki evinin bahçesinde düzenlendi. Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Çift evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.

ERBİL'İN OĞLUNDAN CEYLAN'A SOĞUK DUŞ

Nikaha Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil damga vurdu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülseren Ceylan, Ali Sadi Erbil'i yanına çağırdı.

"O FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ SEVİLMİYOR"

Ceylan, Ali Sadi Erbil'e gazetecilere birlikte poz verdi. Erbil ise Ceylan'ın teklifini geri çevirdi. Ceylan da, "O fotoğraf çekilmeyi sevmiyor." diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.