Malatya'da gençler konser ile coştu - Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konseri binlerce Malatyalı genci bir araya getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediye binası yanında gerçekleştirilen konserde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletler tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletçe coşku ve sevinç içerisinde kutlanan günlere bayram diyoruz. Bu müstesna günlerden biri de 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı gündür. Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket ediyor. İstanbul'da işgal için gelen donanmaları gördüğünde 'Geldikleri gibi gidecekler' diyor. Bu vatanı ve Cumhuriyet'i kolay elde etmedik. Bu millet öyle bir alicenap bir millet ki, öyle bir kadirşinas millet ki milletler tarihinde çocuklarına, gençlerine bayram armağan edilmiş Türk Milleti kadar güzel bir millet yoktur. Milletimizle ne kadar övünsek azdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatanın birlik ve beraberliği için şehit düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde girmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, konuşmasının ardından Kubat'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Şöleni konserinde Fatih Genç ve Kubat sahne alarak binlerce Malatyalıya unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Gençlik Konseri Havai Fişek Gösterisi ile sona erdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Magazin