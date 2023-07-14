Mahsun Kırmızıgül... HALK KONSERİ İŞTE BÖYLE BİR ŞEY!

Mahsun Kırmızıgül, Çeşme Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse bindi, yolcularla birlikte 'Dinle' şarkısını söyledi.

"MUHTEŞEMDİ"

Mahsun Kırmızıgül o anları da sosyal medya hesabından "Çeşme'de minibüs bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur.

Muhteşemdi" notuyla paylaştı.

"HALK KONSERİ ÇOK İYİYDİ"

Ünlü isim, ardından bir hayranının "Dolmuşta halk konseri çok iyiydi. İnsanlara büyük sürpriz oldu" mesajıyla paylaştığı bir başka videoya da sayfasında yer verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin çok konuşulmasının ardından Instagram sayfasından bir açıklama yayınlayan 54 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:

Çeşme'de Cumartesi çıkacağım Günay programı öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde hotele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik.

Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Ha bu arada şoföre muavinlikte yaptım.