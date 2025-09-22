Magazin Bahane'de Reza Zarrab'ın Netflix iddiaları ve tartışmalı geçmişi ele alındı

REZA ZARRAB'IN HAYATI FİLM OLUYOR MU? NETFLIX İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Magazin Bahane'nin pazar bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Reza Zarrab'ın hayatının Netflix tarafından filmleştirileceği iddialarını masaya yatırdı. Programda, "Reza Zarrab'la kısıtlı görüşmeler yapıldı ama ortada resmî bir anlaşma yok" ifadeleri gündeme taşınırken, Zarrab'a yakın kaynakların çekim hazırlıklarını doğruladığı da belirtildi.

"REZA ZARRAB'LA KISITLI GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA ORTADA RESMÎ BİR ANLAŞMA YOK"

Programda, Netflix'in iddiaları kesin bir dille reddettiği ancak Zarrab'a yakın çevrelerin hazırlıkları doğruladığı vurgulandı. Kalaycıoğlu ve Solaker, sürecin belirsizliğine dikkat çekerek, "Reza Zarrab'la kısıtlı görüşmeler yapıldı ama ortada resmî bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

"REZA ZARRAB SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, AMERİKA VE İRAN'DA DA KONUŞULUYOR"

Zarrab'ın özel hayatına, geçmişteki iddialara ve kamuoyundaki algısına da değinilen programda, onun uluslararası gündemdeki yansımaları da tartışıldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, "Reza Zarrab sadece Türkiye'de değil, Amerika ve İran'da da konuşuluyor" diyerek iddiaların global yankısını vurguladı.