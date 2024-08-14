Üye Girişi
Haberler

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki pop ikonu Madonna, 28 yaşındaki Jamaika doğumlu futbolcu Akeem ile İtalya'nın Portofino şehrinde görüntülendi. Çiftin birlikte zaman geçirdiği ilk kez değil; Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022'deki dergi çekiminde de yer almıştı. Madonna, siyah bir elbise ve dantel eldivenlerle şık bir görünüm sergilerken, Akeem ise rahat bir stil tercih etmişti. Madonna'nın bu gezintisi, Akeem ile 4 Temmuz'u geçirdikten ve bunu Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

65 yaşındaki pop ikonu, İtalya'nın Portofino şehrinde gezintiye çıkarken 28 yaşındaki Akeem'in koluna tutunuyordu.

Jamaika doğumlu futbolcu Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022'deki Paper dergisi kapak çekiminde de yer almıştı.

Çift, Madonna'nın 16 Ağustos'taki 66. doğum günü öncesinde İtalya'da bulunuyor.

Bu görüntüler, Akeem'in bir ay önce Madonna ile 4 Temmuz'u geçirmesinden ve Madonna'nın bunu Instagram sayfasında paylaşmasından kısa bir süre sonra geldi.

Madonna, siyah bir elbise giyiyordu. Elbise, kalça hizasında düz siyah bir kısım ve üzerinde dramatik, ayak bileklerine kadar uzanan dantel bir katmandan oluşuyordu ve bir pelerin içeriyordu.

Üzerine, aralarında bir haç da bulunan birçok kolye ve bilezik takmıştı.

Madonna, taş döşeli sokaklarda terlik tarzı sandaletlerle yürürken, sarı saçları hafif dalgalıydı.

İkon, görünümünü tamamlamak için siyah dantel eldivenler ve güneş gözlüğü takmıştı.

Tarihi şehirde dolaşırken Akeem'in koluna tutunuyordu.

Akeem ise yeşil yakalı örme bir üst ve beyaz şort giymiş, güneş gözlüğü takmıştı.

Çift daha sonra arkadaşlarıyla açık havada öğle yemeği yemek için oturdu.

Madonna ve Akeem ilk kez 2022'de tanışmış görünüyor - Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022 Paper Dergisi kapak sayısında yer almıştı.

4 Temmuz'da Madonna, kendisi ve Akeem'in cesur pozlarını içeren müstehcen bir fotoğraf dizisi paylaştı. Bunlardan birinde, birlikte bir kanepeye uzanmışken Akeem'in eli Madonna'nın göğüslerinin üzerindeydi.

Madonna yazısında, geçen yıl hayatı tehdit eden bir hastalıktan kurtulduğunu ve mucizevi bir iyileşme yaşadığını belirtti.

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Instagram Portofino Hollywood Madonna Jamaika Madonna İtalya Dünya Ünlüler Müzik Magazin Dünya Haberler

500

Yorumlar (3)

Kemal Ortac:

Anca yeter.

6
1
yanıtYanıtla
murat özkan:

Madonna tecrübeli kadın büyük seviyor bırak kanallar açık kalsın madonna :)

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title