Madonna yoğun bakıma kaldırıldı! Dünya turnesi ertelendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Menajeri, sağlığının iyiye gittiğini söylerken şarkıcının 15 Temmuz'da başlaması planlanan dünya turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

Şarkıları ve tarzıyla kendine hayran bırakan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle birkaç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Şarkıcının menajeri yaptığı açıklamada 15 Temmuz'daki dünya turnesinin ertelendiğini açıkladı.

"SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR"

Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.