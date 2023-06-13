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Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

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Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödül alan sanatçı Mabel Matiz'in teşekkür konuşması geceye damga vurdu. Matiz, "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum." dedi.

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden birisi de sanatçı Mabel Matiz oldu.

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in teşekkür konuşması gecenin çok konuşulan olayı oldu. Ödülünü LGBT'lere armağan eden Matiz'in konuşmasını konuklar alkışladı.

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

"TÜRKİYELİ LGBT+LARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum."

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

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