Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a sürpriz hamle

Bir dönem fırtınalı ilişkileriyle magazin gündemini meşgul eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yaşanan ayrılıkların ardından yeniden konuşulmaya başladı. Ünlü futbolcunun Özkan'a hâlâ aşık olduğu iddiaları, sosyal medya hamlesiyle güçlendi.

Bir dönem aşklarıyla magazin dünyasında geniş yer bulan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci kez barışmalarına rağmen geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kesin olarak bitirmişti. Ayrılığın ardından her iki isim de farklı kişilerle anılmış; Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı iddiası ise kısa sürede yalanlanmıştı.

BAŞKA İSİMLERLE ANILDILAR

Güzel oyuncu Devrim Özkan, zarif tavırları ve duru güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Torreira ile yaşadığı ilişki de sık sık gündeme gelmişti. İlk ayrılıklarının kıskançlık krizi nedeniyle yaşandığı konuşulurken, ikinci ayrılığın ise Torreira'nın Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istediği iddiası magazin kulislerinde geniş yer bulmuştu.

Her şeye rağmen bir süre sonra barışan çift, hayranlarını sevindirmiş ancak ilişkileri geçtiğimiz aylarda yeniden sona ermişti. Ayrılığın ardından hem Özkan hem de Torreira başka isimlerle anılınca ikilinin özel hayatı yeniden gündeme taşındı.

"HAYATIMIN AŞKI"

Geçtiğimiz günlerde magazin kulislerinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre ünlü futbolcu Lucas Torreira'nın yakın çevresine, Devrim Özkan'a hâlâ çok aşık olduğunu söylediği ve Özkan'ı "hayatının aşkı" olarak nitelendirdiği iddia edildi.

TORREIRA'DAN SÜRPRİZ TAKİP

Bu iddiaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Torreira, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Devrim Özkan'ı yeniden takibe aldı. Güzel oyuncu Özkan ise eski sevgilisinin bu hamlesine henüz karşılık vermedi.