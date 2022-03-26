Londra'daki film galasına kot pantolonla katılan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Tüm kıyafetlerden güzelim

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Yalnız Çiçek gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı. Tilki'nin gala için yaptığı kombin ise hiç beğenilmedi.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUYLA KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram hikayesini kendi hikayesine ekledi.

"TÜM KIYAFETLERDEN GÜZELİM"

Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim" dedi.