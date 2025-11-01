Lamine Yamal, Pique ve Shakira'nın efsane villasına göz dikti

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Gerard Piqué ile Shakira'nın ayrılığın ardından boş kalan lüks malikanesinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım, futbolcunun evi satın aldığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

VİLLA 14 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Yamal'ın Instagram paylaşımı, 39 milyon takipçisine ulaştı ve kısa sürede binlerce yorum aldı. Ancak genç futbolcunun evi gerçekten satın alıp almadığına dair resmi bir doğrulama yapılmadı.

Söz konusu villa, Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat bölgesinde bulunuyor. Bu bölge, kulübün antrenman tesislerine yakınlığı ve lüks konutlarıyla tanınıyor.

ÜNLÜ KOMŞULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Mahallede ayrıca Alejandro Balde, Ronald Araújo ve kulübün efsane ismi Andrés Iniesta gibi yıldız futbolcular da ikamet ediyor.

İspanyol basınına göre malikanenin yaklaşık 14 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak Lamine Yamal ile ilgili olası satış anlaşmasına dair herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

PIQUE VE SHAKIRA'NIN ESKİ EVİNİ Mİ SATIN ALDI?

El País gazetesinin haberine göre Yamal, Gerard Piqué'nin eski eşi Shakira ile birlikte yaşadığı ve üç yıl önce satışa çıkarılan villayı satın almak istiyor. Çiftin ayrılığından sonra uzun süredir alıcı bekleyen mülk, yeniden gündeme geldi.

TENİS KORTU VE KAYIT STÜDYOSU BULUNUYOR

2012 yılında inşa edilen ve 3.800 metrekarelik geniş bir alana yayılan malikane, üç ayrı binadan oluşuyor. Ana konutta tenis kortu, kapalı ve açık yüzme havuzları ile profesyonel bir kayıt stüdyosu yer alıyor.

Yamal'ın evin kalan bölümlerini satın alarak yenileme çalışmaları için büyük bir bütçe ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıca genç futbolcunun son aylarda ailesi için de yeni evler satın aldığı öğrenildi.