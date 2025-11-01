Haberler

Lamine Yamal, Pique ve Shakira'nın efsane villasına göz dikti

Lamine Yamal, Pique ve Shakira'nın efsane villasına göz dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Piqué ile Shakira'nın ayrılığından sonra boş kalan lüks malikanede çekildiği kareyle dikkatleri üzerine çekti. 14 milyon euroluk villada tenis kortundan kayıt stüdyosuna kadar her şey bulunuyor.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Gerard Piqué ile Shakira'nın ayrılığın ardından boş kalan lüks malikanesinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım, futbolcunun evi satın aldığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

VİLLA 14 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Yamal'ın Instagram paylaşımı, 39 milyon takipçisine ulaştı ve kısa sürede binlerce yorum aldı. Ancak genç futbolcunun evi gerçekten satın alıp almadığına dair resmi bir doğrulama yapılmadı.

Söz konusu villa, Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat bölgesinde bulunuyor. Bu bölge, kulübün antrenman tesislerine yakınlığı ve lüks konutlarıyla tanınıyor.

Lamine Yamal, Pique ve Shakira'nın efsane villasına göz dikti

ÜNLÜ KOMŞULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Mahallede ayrıca Alejandro Balde, Ronald Araújo ve kulübün efsane ismi Andrés Iniesta gibi yıldız futbolcular da ikamet ediyor.

İspanyol basınına göre malikanenin yaklaşık 14 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak Lamine Yamal ile ilgili olası satış anlaşmasına dair herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

PIQUE VE SHAKIRA'NIN ESKİ EVİNİ Mİ SATIN ALDI?

El País gazetesinin haberine göre Yamal, Gerard Piqué'nin eski eşi Shakira ile birlikte yaşadığı ve üç yıl önce satışa çıkarılan villayı satın almak istiyor. Çiftin ayrılığından sonra uzun süredir alıcı bekleyen mülk, yeniden gündeme geldi.

TENİS KORTU VE KAYIT STÜDYOSU BULUNUYOR

2012 yılında inşa edilen ve 3.800 metrekarelik geniş bir alana yayılan malikane, üç ayrı binadan oluşuyor. Ana konutta tenis kortu, kapalı ve açık yüzme havuzları ile profesyonel bir kayıt stüdyosu yer alıyor.

Yamal'ın evin kalan bölümlerini satın alarak yenileme çalışmaları için büyük bir bütçe ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıca genç futbolcunun son aylarda ailesi için de yeni evler satın aldığı öğrenildi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.