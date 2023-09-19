La Casa de Papel Berlin 29 Aralık'ta İzleyici ile Buluşuyor

Daha önce Türkiye'ye gelerek kitabının imza törenine katılan Pedro Alanso'nun başrolündeki La Casa de Papel Berlin 29 Aralık'ta izleyici ile buluşuyor. Yeni yapımın başrol oyuncusu Pedro Alanso hayranlarına müjde verdi.

Daha önce Türkiye'de gelerek kitabının imza törenine katılan Pedro Alanso'nun başrolündeki La Casa de Papel Berlin 29 Aralık'ta izleyici ile buluşuyor.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre La Casa de Papel Berlin 29 Aralık'ta izleyici ile buluşuyor. Yeni yapımın başrol oyuncusu Pedro Alanso " Başkalarının risk gördüğü yerde o heyecan ve adrenalin görür" diyerek hayranlarına müjde verdi.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

La Casa de Papel'de Berlin karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pedro Alanso çıkarmış olduğu kitabın imza günü için İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a aşık olduğunu söyleyen ünlü oyuncu yine geleceğini belirtmişti..

İŞTE DİZİNİN YAYINLANAN İLK FRAGMANI;