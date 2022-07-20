Kutsi'nin Eşinden Şok Açıklama: Bir Yıldır Şiddete Uğruyorum - Haberler

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Kutsi'nin Eşinden Şok Açıklama: Bir Yıldır Şiddete Uğruyorum

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Kutsi'nin evliliği çatırdadı. Eşi Sibel Ülker şoke eden bir açıklama yayınladı.

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Sibel Ülker sosyal medyadan şiddete uğradını açıkladı.

Ülker sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında şu satırlara yer verdi:

"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

Snob Magazin / Magazin

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