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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke ve yeni işi

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Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Güllü Erhan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Erhan Ufak, yeni hayatıyla gündem oldu. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim orada Türk Sanat Akademisi kurdu.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ' Güllü Erhan' karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Erhan Ufak, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

55 KİLO VERDİ, BAŞKA BİRİ OLDU

2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan bu haliyle tam not aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke ve yeni işi

HAYATINA AZERBAYCAN'DA DEVAM EDİYOR

Kurtlar Vadisi'nin ardından ortalarda görünmeyen Erhan Ufak'ın uzun zamandır Azerbaycan'da yaşadığı ve burada Türk sanat akademisi kurarak hayatını idame ettirdiği ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke ve yeni işi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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