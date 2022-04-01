Kurtlar Vadisi'nde de rol alan oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'daki Mete Aymar rolüyle hatırlanan İbrahim Gündoğan, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu. Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Son dönemde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile adından söz ettiren Gündoğan, aslında birçok yapımda rol almış bir oyuncudur.

İlk olarak 1992'de Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar rolünü canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

2012-2014 Kurtlar Vadisi Pusu - Mete Aymar

2011 Kurt Kanunu - Muharrem

2011-2012 Kuzey Güney - Simay'ın Amcası

2010 Lale Devri

2009-2010 Kollama - Seslendirme

2009 Kırık Kalpler

2008 Üç Kağıtçılar - Seslendirme

2009-2010 Tek Türkiye

2007 Hakkını Helal Et - Seslendirme

2006 Sevda Çiçeği

2005 Beşinci Boyut

2004 Melekler Adası

2004 Kalp Gözü

2004 Beni Bekledinse

2002 Sır Kapısı

2002 Kınalı Kar

2000 Deliklanlı

1999 Yılan Hikayesi

1997 Ruhsar

1994 Mutlugiller

1992 Eda Hanım

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