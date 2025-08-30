Kuralsız Sokaklar: Mert Öztürk ile Sıra Dışı Yolculuklar

Güncelleme:
Kanal D'nin yeni programı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti'nde eşsiz maceralara davet ediyor. Mert Öztürk, zorlu yolculuklarda farklı kültürleri ve ilginç hikayeleri keşfediyor.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu haftaki durakları Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti.

SIRA DIŞI BİR SERÜVEN

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Venezuela Amazon ormanları. Zorlu bir yolculukla başlayan serüvende Mert Öztürk'ün otomobili bozulacak. İnternetin bile çekmediği bölgeye güçlükle ulaşacak olan Öztürk, ardından bir kabilenin yanında soluklanıp Şamanizm ritüellerini bir gün boyunca deneyimleyecek.

EFSANENİN EVİNE ZİYARET

Kuralsızlığın kural olduğu sokakların izinde çıkılan yolculuğun ikinci durağında izleyiciler kendilerini Arjantin'in kimsenin tek başına girmeye cesaret edemeyeceği arka sokaklarında bulacak. Ardından Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu, hala eski eşyalarının yer aldığı, müze evi ziyaret edecek. Maradona'nın kızıyla çok özel bir röportaj gerçekleştirecek olan Mert Öztürk, öğrendiği bilgiler karşısında hayrete düşecek.

ENTERESAN BİR MAHALLE

Her bölümü ayrı bir deneyim olan Kuralsız Sokaklar'ın son durağı ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk'ün kamerası bu kez sabaha kadar eğlenen, herkesin birbirini tanıdığı, enteresan bir mahalleyi ve oradaki sıra dışı hikayeleri kayda alacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
