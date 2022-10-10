Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, kural bozarak sosyal medya hesabından oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı. Şaşmaz ve oğullarının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle dillerden düşmeyen Necati Şaşmaz, yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile fotoğrafını paylaştı.

OĞULLARIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Uzun süredir setlerden uzak olan ve sessiz sakin bir hayat yaşayan Necati Şaşmaz, büyük oğlunun doğum için Çamlıca Kulesi'ni gezdi. Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğullarıyla keyifli zaman geçiren Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun oğullarıyla fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Necati Şaşmaz'ın oğulları...