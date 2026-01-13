Haberler

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın Bodrum'daki kahvaltıda "kumanda fırlattığı" öne sürülen olaya ilişkin dosyada ifade vermek için Bodrum Bitez Adliyesi'ne gitti. Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktı.

  • İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yaşandığı belirtilen 'kumanda' olayıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti.
  • İbrahim Tatlıses, mahkeme huzurunda kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
  • İbrahim Tatlıses, Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteledi.

Survivor'da yarışan Dilan Çıtak ile arası bir süredir açık olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yaşandığı belirtilen "kumanda" olayıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Tatlıses'in mahkeme huzurunda kızından şikayetçi olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

KUMANDA OLAYI KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre Dilan Çıtak, Bodrum'da bir kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlattı. Kumandanın "silah sayılması" üzerine başlatılan sürecin kamu davasına dönüştüğü, soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalye ile geldi.

"ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Tatlıses, adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak'tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getirdi. Tatlıses'in, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktığı kaydedildi. Tatlıses'in daha önce şikayetini geri çektiği de belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Bu daha konser mi veriyor?

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Sezer:

Hemde rusyada birşeyler mı asklanıyor bunu rusyada kim dinler

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıEmir Emir:

ADANALI FENOMEN CEMİL KIRBİÇER İBRAHİM TATLISESDEN ON KAT DAHA İYİ.

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bunu daha dinleyen varmıdır

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısem sem:

doyumsuz insan oğlu doymuyor bir türlü ben artık yaşlandım köşeme çekileyim uzak durayım bu magazin işlerinden konserlerden show programlarından demiyorda o halde hala para peşinde ne zaman doyacaklar acaba

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur

Şaibeli kurultay davasında İmamoğlu: Bana Kılıçdaroğlu teklif etti
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur

Şaibeli kurultay davasında İmamoğlu: Bana Kılıçdaroğlu teklif etti