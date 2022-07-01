Kraliçe Elizabeth'in Partisine Katılan Kenan Doğulu'dan Çarpıcı İtiraf!

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi şarkıcı Kenan Doğulu ile birlikte İngiliz Ticaret Odası'nın Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70.yılı vesilesiyle Platin Jubilesi'nin de kutlanacağı yaz partisine katıldı.

Davette boy gösteren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti kıyafet uyumu ve şapkalarıyka dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlatan çiften Kenan Doğulu, "Başkonsolosun ismi de Kenan. Bu büyük bir tesadüf. En çok sevdiği sanatçı benmişim. Beni ve Beren'i o yüzden davet etti. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda 48 yaşına giren Kenan Doğulu'ya "Happy Ken Day" adında bir parti organize etmişti.

"DOĞUM GÜNÜMÜ 5 YILDIR KUTLAMIYORDUM"

Parti hakkında konuşan Doğulu, "Çok güzel geçti. Doğum günümü 5 yıldır kutlamıyordum. Bana süpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu'nun 5 yıldır neden doğum gününü kutlamadığı ise merak konusu oldu.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parladı. 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gazianteplidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Doğulu, 2014 yılında oyuncu Beren Saat ile evlendi.

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