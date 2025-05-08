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KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

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Blackpink üyesi ve 'White Lotus' yıldızı Lisa'nın Met Gala'daki Louis Vuitton dantel bodysuit'i sosyal medyada olay yarattı. İç çamaşırı bölgesindeki işlemeler için Rosa Parks iddialarına karşı Louis Vuitton, desenlerin Amerikalı sanatçı Henry Taylor'ın çalışmalarından esinlenildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü KPOP yıldızı Lisa'nın Met Gala'da giydiği kıyafet, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 28 yaşındaki Blackpink üyesi ve "White Lotus" dizisinin yeni sezon oyuncusu, Louis Vuitton imzalı dantel bodysuit giydiği gecede, iç çamaşırı bölgesindeki işlemeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Lisa'nın kıyafetinde ABD'li sivil haklar aktivisti Rosa Parks'ın resminin bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Ancak Louis Vuitton yaptığı açıklamada durumun tamamen farklı olduğunu belirtti:

"Kıyafetteki dantel desenler, Amerikalı sanatçı Henry Taylor'ın çalışmalarından esinlenilmiştir. Bu portreler, sanatçının hayatında önemli yer tutan kişileri temsil ediyor."

Henry Taylor, Louis Vuitton'un erkek giyim kreatif direktörü Pharrell Williams ile işbirliği yaparak Paris'teki defilesinde benzer tasarımları kullanmıştı.

Yanlış anlaşılma çözülmeden önce sosyal medyada birçok kullanıcı, Lisa'nın kıyafetine sert tepki gösterdi:

"Rosa Parks'ın görüntüsünü külotunda taşımak, sivil haklar mücadelesinin mirasına saygısızlıktır."

"Siyahi Stil temalı bir etkinlikte Rosa Parks'ın yüzünün üzerine oturacak olması kabul edilemez."

Rosa Parks, 1955 yılında Alabama'da bir otobüste beyaz bir yolcuya koltuğunu vermeyi reddetmesiyle ABD'deki sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Bu eylem, 381 gün süren Montgomery Otobüs Boykotu'nu başlatarak ırkçı ayrımcılık yasalarının kaldırılmasına öncülük etmişti.

Met Gala'da tartışmalı kıyafetleriyle dikkat çeken tek ünlü Lisa değildi. Heidi Klum, Madonna, Suki Waterhouse ve Demi Moore gibi isimler de "Superfine: Zenci Stilini Keşfetmek" temasına uygun olmayan seçimleriyle eleştirildi.

Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra'nın kıyafetleri de sosyal medyada alay konusu oldu. Priyanka'nın siyah puantiyeli beyaz takım elbisesi ve devasa şapkası, hayranlar tarafından 1988 yapımı "Big Business" filmindeki Bette Midler'ın kostümüne ve Cruella de Vil karakterine benzetildi.

KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

KPOP Yıldızı Lisa'nın Met Gala kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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