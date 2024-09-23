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Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

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Yayın hayatına yeni başlayan Kötü Kan dizisinde kadının, kocasının metresine doğum yaptırdığı sahne tepki çekti. Sahneden rahatsız olan seyirciler, RTÜK'e çağrı yaptı.

Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Levent Ülgen'in yer aldığı Kötü Kan dizisinin 3. bölümündeki doğum sahnesi izleyicileri kızdırdı.

RTÜK'E SESLENDİLER

Dizinin 3. bölümünde Hüseyin Avni Danyel'in hayat verdiği Fevzi karakterinin hamile sevgilisi Nurgül'ün yanına giden resmi nikahlı eş Türkan hesap sormak isterken hiç beklemediği bir olayı içinde kaldı. Bir anda sancısı tutan Nurgül'ün doğuma başladığı gören Türkan, o anlara tanıklık ederek yardım etmek zorunda kaldı. Sahne kısa sürede çok konuşulanlar listesine yerleşirken birçok izleyici RTÜK'e çağrıda bulunarak "Kadına, kocasının metresini doğurtmak nedir ya yuh, midem bulandı" yorumları yapıldı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı
Haberler.com / Barış Polat - Magazin

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Yorumlar (3)

sdsfs dfsa:

Bu doğum sahneleri olmadan dizi film çekilmiyor mu... Ailece izlenecek Türk dizisi kalmadı... Yabancı dizileri izlemek daha edepli daha hayalı gelir oldu artık...

12
0
yanıtYanıtla
Mustafa Kılıç:

Bu sahne ve sahne ile ilgili yapılan yorumlar arasındaki bağlantıyı bulamadım. Bir yanlışlık mı var acaba?

6
0
yanıtYanıtla
Techno null:

Bence kadının bu davranışı takdire şayan kim neye tepki gösteriyor. Yapılan insani bir davranış...

2
1
yanıtYanıtla
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