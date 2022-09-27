Boşanacakları iddia edilen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele görüntülendi
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Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, uzun bir aradan sonra Etiler'de ortaya çıktı. İkilinin romantik halleri dikkat çekti.
3'ncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. İkili, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş'un Şallı'ya ünlü bir markanın saatini hediye ettiği öğrenildi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin